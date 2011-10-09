FACUA informa

Boletín semanal número 154
09/10/2011

FACUA advierte de que la cesión de perfiles en Twitter y Facebook pervierte y desvirtúa la esencia de las redes sociales

Consumur detecta deficiencias en la información facilitada a los usuarios del autobús urbano en Murcia

FACUA Andalucía apoya las movilizaciones del 6 y 7 de octubre en defensa de los derechos sociales

FACUA Madrid valora negativamente el rechazo a la propuesta de un abono social gratuito para los desempleados

Actividad física y embarazo

FACUA apoya las movilizaciones del 6 de octubre en defensa de los derechos sociales

Cuatro de cada diez hipotecados ni siquiera fueron informados por sus bancos de los tipos de interés que les aplicarían

FACUA Cádiz y el Colegio de Farmacéuticos de Cádiz desarrollarán campañas conjuntas dirigidas a los usuarios

Diez meses después, Andalucía sigue sin desvelar las marcas de aceite de oliva fraudulentas

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