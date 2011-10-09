FACUA informa
Boletín semanal número 154
09/10/2011
FACUA advierte de que la cesión de perfiles en Twitter y Facebook pervierte y desvirtúa la esencia de las redes sociales
Consumur detecta deficiencias en la información facilitada a los usuarios del autobús urbano en Murcia
FACUA Andalucía apoya las movilizaciones del 6 y 7 de octubre en defensa de los derechos sociales
FACUA Madrid valora negativamente el rechazo a la propuesta de un abono social gratuito para los desempleados
Actividad física y embarazo
FACUA apoya las movilizaciones del 6 de octubre en defensa de los derechos sociales
Cuatro de cada diez hipotecados ni siquiera fueron informados por sus bancos de los tipos de interés que les aplicarían
FACUA Cádiz y el Colegio de Farmacéuticos de Cádiz desarrollarán campañas conjuntas dirigidas a los usuarios
Diez meses después, Andalucía sigue sin desvelar las marcas de aceite de oliva fraudulentas
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