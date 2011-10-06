FACUA Madrid valora negativamente el rechazo a la propuesta de un abono social gratuito para los desempleados
La iniciativa, presentada el pasado mes de agosto por Izquierda Unida (IU), ha sido rechazada en el Pleno celebrado en la Casa de la Villa por el voto en contra del PP, pese al apoyo del PSOE y el grupo proponente y la abstención de UPyD.
FACUA.org
Madrid-06/10/2011
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