FACUA Cádiz y el Colegio de Farmacéuticos de Cádiz desarrollarán campañas conjuntas dirigidas a los usuarios
Ambas entidades han suscrito un convenio de colaboración que ratifica las relaciones que mantienen desde hace más de 15 años.
FACUA.org
Cádiz-04/10/2011
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FACUA Cádiz y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz han suscrito un convenio de colaboración con el que ambas organizaciones pretenden establecer unos mecanismos estables de cooperación para garantizar el mejor servicio posible a los usuarios de las o