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Consumur detecta deficiencias en la información facilitada a los usuarios del autobús urbano en Murcia

Las variaciones en los itinerarios, paradas y horarios no son informadas al usuario con la debida antelación.

FACUA.org
Murcia-06/10/2011
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La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios, Consumur, integrada en FACUA-Consumidores en Acción, ha detectado la falta de información facilitada por la empresa concesionaria del servicio de autobús urbano, Latbus, ante las variaciones producidas con carác

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