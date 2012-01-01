FACUA informa

Boletín semanal número 166
01/01/2012

FACUA recomienda pasar de los SMS o las llamadas para felicitar 2012 y hacerlo por Internet

FACUA, satisfecha con la sentencia que impide a Ryanair embarcar a pie en Alicante

Más de la mitad de los juguetes han subido de precio este año

FACUA demanda controles sobre el aforo en las fiestas de fin de año

FACUA denunció a Apple en septiembre por irregularidades similares a las que han provocado la multa en Italia

FACUA Huelva desarrolla jornadas formativas sobre las compras navideñas

FACUA recomienda a los afectados por la huelga de Renfe que reclamen sus derechos

FACUA Jaén celebra una jornada sobre Internet y la telefonía móvil

FACUA Sevilla solicita estar presente en el Consejo Municipal de Comercio

FACUA se suma a los colectivos que piden la retirada del panfleto homófobo 'Comprender y sanar la homosexualidad'

FACUA aconseja a las usuarias con implantes mamarios PIP que se los extraigan por su riesgo de rotura

FACUA celebra sus primeros 30 años de lucha contra los abusos

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