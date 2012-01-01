FACUA informa
Boletín semanal número 166
01/01/2012
FACUA recomienda pasar de los SMS o las llamadas para felicitar 2012 y hacerlo por Internet
FACUA, satisfecha con la sentencia que impide a Ryanair embarcar a pie en Alicante
Más de la mitad de los juguetes han subido de precio este año
FACUA demanda controles sobre el aforo en las fiestas de fin de año
FACUA denunció a Apple en septiembre por irregularidades similares a las que han provocado la multa en Italia
FACUA Huelva desarrolla jornadas formativas sobre las compras navideñas
FACUA recomienda a los afectados por la huelga de Renfe que reclamen sus derechos
FACUA Jaén celebra una jornada sobre Internet y la telefonía móvil
FACUA Sevilla solicita estar presente en el Consejo Municipal de Comercio
FACUA se suma a los colectivos que piden la retirada del panfleto homófobo 'Comprender y sanar la homosexualidad'
FACUA aconseja a las usuarias con implantes mamarios PIP que se los extraigan por su riesgo de rotura
FACUA celebra sus primeros 30 años de lucha contra los abusos
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