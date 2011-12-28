Nuestras acciones

FACUA recomienda a los afectados por la huelga de Renfe que reclamen sus derechos

La asociación recuerda que además del importe del billete o transporte alternativo Renfe debe asistir a los pasajeros con comida y alojamiento si es necesario así como compensarle si sufre algún perjuicio económico.

FACUA.org
España-28/12/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción recuerda a los posibles afectados por la convocatoria de huelga para Renfe y Adif de este viernes 30 de diciembre que reclamen indemnizaciones en caso de que se vean perjudicados por cancelaciones de vuelo.

La asociación recuerda que además del importe del bill

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos