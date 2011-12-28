FACUA recomienda a los afectados por la huelga de Renfe que reclamen sus derechos
La asociación recuerda que además del importe del billete o transporte alternativo Renfe debe asistir a los pasajeros con comida y alojamiento si es necesario así como compensarle si sufre algún perjuicio económico.
FACUA.org
España-28/12/2011
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FACUA-Consumidores en Acción recuerda a los posibles afectados por la convocatoria de huelga para Renfe y Adif de este viernes 30 de diciembre que reclamen indemnizaciones en caso de que se vean perjudicados por cancelaciones de vuelo.
La asociación recuerda que además del importe del bill