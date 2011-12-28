FACUA Huelva desarrolla jornadas formativas sobre las compras navideñas
Recomienda no salirse del presupuesto previamente elaborado, no caer en el sobreendeudamiento y reclamar en caso de abuasos o fraudes.
FACUA.org
Huelva-28/12/2011
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FACUA Huelva está desarrollando una campaña formativa sobre las compras navideñas con el objetivo de reforzar entre los consumidores criterios para evitar caer en el consumismo y en las compras compulsivas.
En las jornadas impartidas por la asociación se pretend