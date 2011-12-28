Nuestras acciones

FACUA Huelva desarrolla jornadas formativas sobre las compras navideñas

Recomienda no salirse del presupuesto previamente elaborado, no caer en el sobreendeudamiento y reclamar en caso de abuasos o fraudes.

FACUA.org
Huelva-28/12/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Huelva está desarrollando una campaña formativa sobre las compras navideñas con el objetivo de reforzar entre los consumidores criterios para evitar caer en el consumismo y en las compras compulsivas.

En las jornadas impartidas por la asociación se pretend

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos