FACUA Sevilla solicita estar presente en el Consejo Municipal de Comercio
La asociación defiende que deben estar representados todos los agentes implicados en el mercado y que los consumidores son una parte muy importante del mismo.
FACUA.org
Sevilla-28/12/2011
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El presidente de FACUA Sevilla, Manuel Baus, se ha dirigido al alcalde, Juan Ignacio Zoido, para solicitar la presencia de la asociación en el futuro Consejo Municipal de Comercio que se creará en la ciudad.
FACU