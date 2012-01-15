FACUA informa

Boletín semanal número 168
15/01/2012

Sanidad ordena la retirada de once fármacos clandestinos para la disfunción eréctil

FACUA denuncia a Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo por sabotear sus terminales para que no puedan usarse con la competencia

Santander Seguros indemniza con 20.000 euros a un socio de FACUA al que negó una cobertura contratada

FACUA Andalucía se reúne con Carrefour por las averías causadas por gasóleo en mal estado en el centro Los Patios de Málaga

La Junta impone una sanción a Movilisto por un fraude denunciado por FACUA Andalucía pero se niega informar de su cuantía

El cine ha subido un 36% en los últimos siete años, casi 17 puntos por encima del IPC

FACUA Córdoba denuncia al Córdoba Club de Fútbol por la venta irregular de entradas

La Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Huelva indemniza con 1.710 euros a una socia de FACUA

FACUA recuerda sus derechos a los pasajeros afectados por la huelga en Iberia

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