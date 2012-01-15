FACUA informa
Boletín semanal número 168
15/01/2012
Sanidad ordena la retirada de once fármacos clandestinos para la disfunción eréctil
FACUA denuncia a Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo por sabotear sus terminales para que no puedan usarse con la competencia
Santander Seguros indemniza con 20.000 euros a un socio de FACUA al que negó una cobertura contratada
FACUA Andalucía se reúne con Carrefour por las averías causadas por gasóleo en mal estado en el centro Los Patios de Málaga
La Junta impone una sanción a Movilisto por un fraude denunciado por FACUA Andalucía pero se niega informar de su cuantía
El cine ha subido un 36% en los últimos siete años, casi 17 puntos por encima del IPC
FACUA Córdoba denuncia al Córdoba Club de Fútbol por la venta irregular de entradas
La Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Huelva indemniza con 1.710 euros a una socia de FACUA
FACUA recuerda sus derechos a los pasajeros afectados por la huelga en Iberia
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio