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Sanidad ordena la retirada de once fármacos clandestinos para la disfunción eréctil

Pueden provocar distintos daños a la salud. Se venden en herbolarios y páginas web.

FACUA.org
España-13/01/2012
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Tras las denuncias planteadas desde la Guardia Civil, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha ordenado la retirada del mercado de once productos vendidos en herbolarios o a través

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