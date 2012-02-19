FACUA informa

Boletín semanal número 173
19/02/2012

Vodafone, compañía móvil más denunciada por los usuarios en FACUA, diez puntos por delante de Movistar

FACUA facilita a los afectados de Spanair un formulario para reclamar su dinero en el procedimiento concursal

FACUA Córdoba y Uvaco unen esfuerzos para impulsar la protección de los consumidores en el comercio ambulante

FACUA denuncia a Twitter por guardar sin permiso la agenda de contactos de los móviles

Constituida la Comisión Luso-Hispana para la supresión del peaje del Algarve

FACUA Huelva suscribe un convenio con el Ayuntamiento de Moguer

Organizaciones sociales andaluzas se suman a las movilizaciones contra la reforma laboral

Ante la falta de respuesta, FACUA denuncia a Vitaldent por su última campaña publicitaria

FACUA Málaga aconseja no dejarse llevar por el consumismo para celebrar el día de San Valentín

Compromís recoge las propuestas de FACUA para bajar el precio de la ITV en la Comunidad Valenciana

FACUA Huelva está desarrollando 72 jornadas formativas sobre consumo

FACUA Toledo recomienda a los afectados por la suspensión del concierto 'Noche de Rumba y Palma' que reclamen los gastos ocasionados

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