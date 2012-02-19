FACUA informa
Boletín semanal número 173
19/02/2012
Vodafone, compañía móvil más denunciada por los usuarios en FACUA, diez puntos por delante de Movistar
FACUA facilita a los afectados de Spanair un formulario para reclamar su dinero en el procedimiento concursal
FACUA Córdoba y Uvaco unen esfuerzos para impulsar la protección de los consumidores en el comercio ambulante
FACUA denuncia a Twitter por guardar sin permiso la agenda de contactos de los móviles
Constituida la Comisión Luso-Hispana para la supresión del peaje del Algarve
FACUA Huelva suscribe un convenio con el Ayuntamiento de Moguer
Organizaciones sociales andaluzas se suman a las movilizaciones contra la reforma laboral
Ante la falta de respuesta, FACUA denuncia a Vitaldent por su última campaña publicitaria
FACUA Málaga aconseja no dejarse llevar por el consumismo para celebrar el día de San Valentín
Compromís recoge las propuestas de FACUA para bajar el precio de la ITV en la Comunidad Valenciana
FACUA Huelva está desarrollando 72 jornadas formativas sobre consumo
FACUA Toledo recomienda a los afectados por la suspensión del concierto 'Noche de Rumba y Palma' que reclamen los gastos ocasionados
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