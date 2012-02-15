Ante la falta de respuesta, FACUA denuncia a Vitaldent por su última campaña publicitaria
La asociación solicitó a la compañía su retirada por mostrar una imagen peyorativa de los profesionales del sector y fomentar estereotipos xenófobos.
FACUA.org
España-15/02/2012
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