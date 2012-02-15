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Ante la falta de respuesta, FACUA denuncia a Vitaldent por su última campaña publicitaria

La asociación solicitó a la compañía su retirada por mostrar una imagen peyorativa de los profesionales del sector y fomentar estereotipos xenófobos.

FACUA.org
España-15/02/2012
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FACUA ha denunciado a Vitaldent ante la Secretaría General de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las autoridades de protección al consumidor de varias comunidades autónomas por su campaña publicitaria Haz las paces con tu d

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