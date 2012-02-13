FACUA Toledo recomienda a los afectados por la suspensión del concierto 'Noche de Rumba y Palma' que reclamen los gastos ocasionados
Además del precio de la entrada, los usuarios pueden exigir el coste de los billetes de transporte y el alojamiento.
FACUA.org
Castilla-La Mancha-13/02/2012
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FACUA Toledo aconseja a los usuarios afectados por la suspensión del concierto Noche de Rumba y Palma en la ciudad que reclamen a la promotora, Factory Events, el importe de los gastos derivados de esta cancelación, además de la devolución del precio de la ent