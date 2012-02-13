FACUA Málaga aconseja no dejarse llevar por el consumismo para celebrar el día de San Valentín
Es recomendable comparar precios si se va a reservar restaurante o realizar regalos en esta fecha.
FACUA.org
Málaga-13/02/2012
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FACUA Málaga aconseja a los consumidores que no se dejen llevar por el consumismo para celebrar el día de San Valentín.
La asociación recuerda que la actual situación económica hace que los comercios desarrollen nuevas ideas para hacernos creer que