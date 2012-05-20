FACUA informa

Boletín semanal número 186
20/05/2012

Olga Ruiz, reelegida por unanimidad presidenta de FACUA Andalucía en su 7º Congreso

'Los consumidores, nuestra fuerza', lema del 7º Congreso de FACUA Andalucía

FACUA Huelva apoya la concentración nocturna del 23 de mayo contra los abusos del Gobierno

FACUA Andalucía celebra su 7º Congreso

Lucha contra las empresas que no responden de sus productos

Rubén Ochandiano, Virginia Rodríguez y Jorge Roelas protagonizan una campaña contra las empresas que no responden de sus productos

FACUA Córdoba espera que el Ayuntamiento asuma sus competencias de control durante la Feria

El CCUA exige la participación de las organizaciones de consumidores en las estrategias de desarrollo de los Centros Comerciales Abiertos

FACUA tacha de inconstitucional la subida de las tasas judiciales

FACUA denuncia a Ryanair por impedir la entrada en sus aviones con más de una bolsa

Los vídeos de la 'Lucha contra los abusos', en Youtube y Vimeo

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