FACUA informa
Boletín semanal número 186
20/05/2012
Olga Ruiz, reelegida por unanimidad presidenta de FACUA Andalucía en su 7º Congreso
'Los consumidores, nuestra fuerza', lema del 7º Congreso de FACUA Andalucía
FACUA Huelva apoya la concentración nocturna del 23 de mayo contra los abusos del Gobierno
FACUA Andalucía celebra su 7º Congreso
Lucha contra las empresas que no responden de sus productos
Rubén Ochandiano, Virginia Rodríguez y Jorge Roelas protagonizan una campaña contra las empresas que no responden de sus productos
FACUA Córdoba espera que el Ayuntamiento asuma sus competencias de control durante la Feria
El CCUA exige la participación de las organizaciones de consumidores en las estrategias de desarrollo de los Centros Comerciales Abiertos
FACUA tacha de inconstitucional la subida de las tasas judiciales
FACUA denuncia a Ryanair por impedir la entrada en sus aviones con más de una bolsa
Los vídeos de la 'Lucha contra los abusos', en Youtube y Vimeo
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