FACUA denuncia a Ryanair por impedir la entrada en sus aviones con más de una bolsa
Cobra 50 euros a quienes llevan encima el portátil, una cámara, artículos comprados dentro o fuera de los aeropuertos e incluso la cartera si no caben en una sola pieza de equipaje de mano.
FACUA.org
España-14/05/2012
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la compañía aérea Ryanair por impedir la entrada en sus aviones con más de una bolsa.
Las denuncias han sido remitidas a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) del Ministerio de Fomento, la Comisi&