FACUA informa

Boletín semanal número 21
22/03/2009

Llamada a revisión de automóviles Mazda 3, 5 y 6

La revista 'Consumerismo' cumple 25 años en 2009

FACUA Cádiz se reúne con afectados por la presunta estafa cometida por la inmobiliaria Red Casa

El 71% de los usuarios cree que la nueva factura mensual provoca un peor control sobre su consumo eléctrico

El Gobierno aragonés impone a Endesa la refacturación de oficio

Vodafone disfraza de mejora la subida de tarifas que aplicará en abril

La Generalitat catalana aprueba una resolución para la refacturación eléctrica de oficio

FACUA apremia a las comunidades autónomas a que impongan la devolución del dinero cobrado de más por las eléctricas

La CNE recomienda a las comunidades autónomas que impongan a las eléctricas la refacturación demandada por FACUA

FACUA Sevilla ve excesivas las tarifas del metro aunque valora positivamente que la Junta haya accedido a algunas de sus reivindicaciones

Nuevos modelos elevan a 48 las marcas con 'calzado tóxico'

FACUA Cádiz desmiente que haya negado al Ayuntamiento su colaboración en materia de vivienda

FACUA Almería y la Diputación firman un convenio de colaboración

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