FACUA apremia a las comunidades autónomas a que impongan la devolución del dinero cobrado de más por las eléctricas
El informe emitido por la CNE a raíz de la denuncia de la asociación recomienda esta medida a los gobiernos autonómicos.
FACUA.org
España-18/03/2009
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