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FACUA apremia a las comunidades autónomas a que impongan la devolución del dinero cobrado de más por las eléctricas

El informe emitido por la CNE a raíz de la denuncia de la asociación recomienda esta medida a los gobiernos autonómicos.

FACUA.org
España-18/03/2009
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FACUA-Consumidores en Acción apremia a las comunidades autónomas a que impongan la devolución del dinero cobrado de más por las compañías eléctricas en las facturas emitidas en enero y febrero, al haber aplicado las tarifas vigentes desde comienzos

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