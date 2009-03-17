FACUA Sevilla ve excesivas las tarifas del metro aunque valora positivamente que la Junta haya accedido a algunas de sus reivindicaciones
Ante sus peticiones, reduce la tarifa prevista para los usuarios que viajen desde el Aljarafe a la primera parada de Sevilla e incorporará un sistema para revisar el histórico de facturación a través de Internet.
FACUA.org
Sevilla-17/03/2009
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA considera excesivas las tarifas del metro anunciadas este martes por la Consejería de Obras Públicas y Transportes aunque valora positivamente que haya accedido, total o parcialmente, a algunas de sus reivindicac