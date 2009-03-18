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La Generalitat catalana aprueba una resolución para la refacturación eléctrica de oficio

Los usuarios recuperaran las cantidades que pagaron de más en la primera factura ordinaria que se realice a partir del 1 de abril.

FACUA.org
Cataluña-18/03/2009
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La Dirección General de Energía y Minas de la Generalitat ha ordenado a las distribuidoras eléctricas que operan en Cataluña que facturen de nuevo a sus clientes los consumos realizados total o parcialmente en el período de cambio tarifario 2008-2009. Se suma as

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