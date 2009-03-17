La CNE recomienda a las comunidades autónomas que impongan a las eléctricas la refacturación demandada por FACUA
La asociación espera que todos los Gobiernos autonómicos garanticen que los usuarios recuperan las decenas de millones cobrados de más.
FACUA.org
España-17/03/2009
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En el marco del expediente informativo abierto a raíz la denuncia presentada por FACUA-Consumidores en Acción el pasado 28 de enero, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha decidido este martes recomendar a las comunidades autónomas que impongan a las el&eac