Nuestras acciones9 de cada 10 creen que el actual recibo mensual les perjudica

El 71% de los usuarios cree que la nueva factura mensual provoca un peor control sobre su consumo eléctrico

Las asociaciones de consumidores son las instituciones en las que más confían los encuestados como fuente de información sobre los cambios en la regulación del sector eléctrico.

FACUA.org
España-19/03/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha realizado una encuesta a nivel nacional para conocer la opinión de los usuarios sobre la nueva factura mensual de la electricidad. Los resultados, que la asociación remitirá al ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebasti

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos