El 71% de los usuarios cree que la nueva factura mensual provoca un peor control sobre su consumo eléctrico
Las asociaciones de consumidores son las instituciones en las que más confían los encuestados como fuente de información sobre los cambios en la regulación del sector eléctrico.
FACUA.org
España-19/03/2009
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FACUA-Consumidores en Acción ha realizado una encuesta a nivel nacional para conocer la opinión de los usuarios sobre la nueva factura mensual de la electricidad. Los resultados, que la asociación remitirá al ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebasti