FACUA informa

Boletín semanal número 223
03/02/2013

FACUA exige que se hagan públicas las marcas de piensos que contienen ADN de perros y ovejas

El presidente de FACUA se reúne con el secretario general de la Asociación Unificada de la Guardia Civil

Las tarifas del agua subieron en España una media del 5% en el último año, según un estudio de FACUA

FACUA pide a Sanidad que tome medidas ante la subida del precio de los medicamentos desfinanciados

FACUA rechaza el acuerdo sobre preferentes por poner al frente de la comisión a quienes permitieron su venta

FACUA Sevilla lamenta la nula disposición de Zoido para informar a los representantes de los usuarios sobre la huelga de basuras

FACUA Málaga imparte más de 170 talleres de consumo en la provincia durante 2012

FACUA Madrid celebra la suspensión del 'euro por receta'

FACUA critica que un año después del cierre de Spanair, la legislación sigue sin proteger a los usuarios

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