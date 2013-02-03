FACUA informa
Boletín semanal número 223
03/02/2013
FACUA exige que se hagan públicas las marcas de piensos que contienen ADN de perros y ovejas
El presidente de FACUA se reúne con el secretario general de la Asociación Unificada de la Guardia Civil
Las tarifas del agua subieron en España una media del 5% en el último año, según un estudio de FACUA
FACUA pide a Sanidad que tome medidas ante la subida del precio de los medicamentos desfinanciados
FACUA rechaza el acuerdo sobre preferentes por poner al frente de la comisión a quienes permitieron su venta
FACUA Sevilla lamenta la nula disposición de Zoido para informar a los representantes de los usuarios sobre la huelga de basuras
FACUA Málaga imparte más de 170 talleres de consumo en la provincia durante 2012
FACUA Madrid celebra la suspensión del 'euro por receta'
FACUA critica que un año después del cierre de Spanair, la legislación sigue sin proteger a los usuarios
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