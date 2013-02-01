FACUA exige que se hagan públicas las marcas de piensos que contienen ADN de perros y ovejas
La asociación reclama contundencia a la hora de sancionar a la empresa suministradora y a las responsables de haber puesto en el mercado los productos afectados.
FACUA.org
España-01/02/2013
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FACUA-Consumidores en Acción se dirigirá a las autoridades de Sanidad para exigir que se hagan públicas las marcas que comercializaron pienso en el que se han detectado restos de ADN de perros y ovejas.
La asociación reclama la máxima transparencia a la h