Nuestras accionesAgradece las explicaciones ofrecidas por el comité a los consumidores

FACUA Sevilla lamenta la nula disposición de Zoido para informar a los representantes de los usuarios sobre la huelga de basuras

La asociación critica la prepotencia del Ayuntamiento al cerrar las vías de negociación en vez de evitar la prolongación del perjuicio a los ciudadanos.

FACUA.org
Sevilla-29/01/2013
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FACUA Sevilla lamenta la nula disposición del Ayuntamiento que preside Juan Ignacio Zoido a la hora de informar a los representantes de los consumidores sobre la huelga indefinida de recogida de basuras convocada por Lipasam, en contra de la transparencia y la informaci&oa

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