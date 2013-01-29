FACUA Sevilla lamenta la nula disposición de Zoido para informar a los representantes de los usuarios sobre la huelga de basuras
La asociación critica la prepotencia del Ayuntamiento al cerrar las vías de negociación en vez de evitar la prolongación del perjuicio a los ciudadanos.
FACUA.org
Sevilla-29/01/2013
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