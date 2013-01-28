FACUA Málaga imparte más de 170 talleres de consumo en la provincia durante 2012
El objetivo es formar consumidores críticos que conozcan sus derechos y las herramientas para prevenir abusos o fraudes.
FACUA.org
Málaga-28/01/2013
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FACUA Málaga ha impartido 171 talleres de consumo en la provincia durante 2012 beneficiando a más de 4.436 consumidores.
Los talleres han girado sobre los derechos de los consumidores en telefonía móvil, seguridad en redes sociales, suministro domiciliario de ag