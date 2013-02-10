FACUA informa
Boletín semanal número 224
10/02/2013
FACUA exige al Gobierno un registro de empresas que cometen abusos y defraudan a los consumidores
FACUA Andalucía llama a defender la igualdad y justicia social el próximo 28 de febrero
FACUA ve injusto crear un registro de inquilinos morosos sin tener en cuenta la crisis económica
Ryanair, condenada a indemnizar a una socia de FACUA al dejar en tierra a su hijo de 4 años por ir sin DNI
FACUA logra que multen a Movistar tras exigir una penalización pese a reconocer que el alta fue fraudulenta
El ganador del World Press Photo 2011 se une a FACUA en la 'Lucha contra los abusos'
Telecomunicaciones, banca y eléctricas, a la cabeza de las reclamaciones de los usuarios gaditanos en 2012
FACUA denuncia a Ford por imponer una cláusula por la que cambia sin previo aviso el equipamiento ofertado
FACUA Andalucía edita una guía sobre garantía de bienes de consumo
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