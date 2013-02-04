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Telecomunicaciones, banca y eléctricas, a la cabeza de las reclamaciones de los usuarios gaditanos en 2012

FACUA Cádiz atendió más de 2.340 consultas y reclamaciones durante el 2012

FACUA.org
Cádiz-04/02/2013
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El balance estadístico de las consultas y reclamaciones atendidas por FACUA Cádiz durante el 2012 en los municipios de la Bahía de Cádiz y la Comarca de La Janda indica que, durante el mencionado periodo, esta organización atendió, en total, 929 consultas

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