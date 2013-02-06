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Ryanair, condenada a indemnizar a una socia de FACUA al dejar en tierra a su hijo de 4 años por ir sin DNI

La legislación española establece que los menores de 14 años pueden viajar sin documentación en vuelos nacionales.

FACUA.org
España-06/02/2013
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El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba ha condenado a Ryanair a indemnizar con 693 euros a una socia de FACUA-Consumidores en Acción por denegar el embarque a su hijo de 4 años al no llevar DNI ni pasaporte, lo que provocó que ambos se quedasen en tierra

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