Ryanair, condenada a indemnizar a una socia de FACUA al dejar en tierra a su hijo de 4 años por ir sin DNI
La legislación española establece que los menores de 14 años pueden viajar sin documentación en vuelos nacionales.
FACUA.org
España-06/02/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba ha condenado a Ryanair a indemnizar con 693 euros a una socia de FACUA-Consumidores en Acción por denegar el embarque a su hijo de 4 años al no llevar DNI ni pasaporte, lo que provocó que ambos se quedasen en tierra