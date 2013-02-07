FACUA ve injusto crear un registro de inquilinos morosos sin tener en cuenta la crisis económica
El Gobierno establece un excesivo plazo de seis años de permanencia en la lista para los supuestos infractores, en los que su perfil económico puede variar.
FACUA.org
España-07/02/2013
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