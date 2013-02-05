FACUA logra que multen a Movistar tras exigir una penalización pese a reconocer que el alta fue fraudulenta
Tras año y medio desde la denuncia y una queja al Defensor del Pueblo por la lentitud de la Agencia de Protección de Datos.
FACUA.org
España-05/02/2013
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FACUA-Consumidores en Acción ha logrado una multa de 40.000 euros a Movistar por tratar ilegalmente los datos personales de un usuario al que dio de alta sin su consentimiento mediante una contratación telefónica fantasma cuya supuesta existencia nunca acreditó.