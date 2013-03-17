FACUA informa
Boletín semanal número 229
17/03/2013
Compromiso Social para el Progreso de Andalucía llama a la reivindicación en el 15 de marzo
FACUA Córdoba entrega los premios del V Concurso Provincial de Fotografía
El CCUA alerta del retroceso en los derechos de los usuarios y la desprotección ciudadana
Los consumidores eligen a Bankia como La Peor Empresa del Año
FACUA llama a la 'Lucha contra los abusos' en el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores
FACUA exige al Gobierno la paralización inmediata de todos los desahucios tras la sentencia del TJUE
FACUA alerta de que la UE quiere recortar derechos a los viajeros en clara concesión al sector aéreo
Los consumidores eligen La Peor Práctica Empresarial del Año
FACUA Andalucía edita una guía sobre telecomunicaciones móviles
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