FACUA informa

Boletín semanal número 229
17/03/2013

Compromiso Social para el Progreso de Andalucía llama a la reivindicación en el 15 de marzo

FACUA Córdoba entrega los premios del V Concurso Provincial de Fotografía

El CCUA alerta del retroceso en los derechos de los usuarios y la desprotección ciudadana

Los consumidores eligen a Bankia como La Peor Empresa del Año

FACUA llama a la 'Lucha contra los abusos' en el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores

FACUA exige al Gobierno la paralización inmediata de todos los desahucios tras la sentencia del TJUE

FACUA alerta de que la UE quiere recortar derechos a los viajeros en clara concesión al sector aéreo

Los consumidores eligen La Peor Práctica Empresarial del Año

FACUA Andalucía edita una guía sobre telecomunicaciones móviles

FACUAFACUA logo
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?
Hacerme socio

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos