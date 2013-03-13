FACUA alerta de que la UE quiere recortar derechos a los viajeros en clara concesión al sector aéreo
La Comisión Europea plantea reducir las indemnizaciones a los usuarios por retrasos y cancelaciones en lugar de velar por que se respete la limitada normativa actual.
FACUA.org
Europa-13/03/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción alerta de que la Comisión Europea (CE) pretende recortar los derechos a los usuarios del transporte aéreo en un gesto de clara concesión a las aerolíneas.
En lugar de velar por que se respete la ya de por sí limitada no