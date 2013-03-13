Nuestras accionesPodría disparar el 'overbooking'

FACUA alerta de que la UE quiere recortar derechos a los viajeros en clara concesión al sector aéreo

La Comisión Europea plantea reducir las indemnizaciones a los usuarios por retrasos y cancelaciones en lugar de velar por que se respete la limitada normativa actual.

FACUA.org
Europa-13/03/2013
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de que la Comisión Europea (CE) pretende recortar los derechos a los usuarios del transporte aéreo en un gesto de clara concesión a las aerolíneas.

En lugar de velar por que se respete la ya de por sí limitada no

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