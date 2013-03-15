FACUA Córdoba entrega los premios del V Concurso Provincial de Fotografía
El concurso, dirigido a estudiantes de entre 12 y 18 años, ha tenido como temática el consumo y el medio ambiente, y se ha organizado con motivo de la celebración del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores.
FACUA.org
Córdoba-15/03/2013
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FACUA Córdoba ha entregado, este viernes 15 de marzo, los premios del V Concurso Provincial de Fotografía para estudiantes de entre 12 y 18 años.
El concurso se ha organizado con motivo del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores y ha tenido como lema