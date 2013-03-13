Los consumidores eligen La Peor Práctica Empresarial del Año
Las nominadas son las cláusulas suelo de las hipotecas, las permanencias abusivas de las compañías de telecomunicaciones, los desahucios a familias, las participaciones preferentes y las subidas de las gasolinas.
FACUA.org
Espa�ña-13/03/2013
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Cinco grandes problemas sufridos por los consumidores compiten por ser La Peor Práctica Empresarial del Año: las cláusulas suelo de las hipotecas, las permanencias abusivas de las compañías de telecomunicaciones, los desahucios a familias, las participaciones