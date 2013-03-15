El CCUA alerta del retroceso en los derechos de los usuarios y la desprotección ciudadana
Desahucios, fraudes bancarios, crisis alimentarias, abusos en la facturación de suministros domésticos son algunas de las muestras de la falta de control y regulación de la Administración sobre las empresas.
FACUA.org
Andalucía-15/03/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía (CCUA), máximo órgano de consulta y participación de las personas consumidoras y usuarias de Andalucía, en el que se integran la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa, Al-Andalus; la Fede