FACUA informa
Boletín semanal número 230
24/03/2013
FACUA refuerza su delegación territorial en Extremadura con la ampliación de su grupo coordinador
FACUA Andalucía confía en que la Junta multará a los bancos por las cláusulas suelo
FACUA Andalucía publica una guía sobre envejecimiento activo
FACUA considera mezquino vincular las ayudas a trasplantes con el objetivo de déficit
FACUA Madrid entiende las razones para la huelga de Metro y pide respeto a los servicios mínimos
FACUA Huelva participa en el XVI Consejo Provincial de Medio Ambiente y Biodiversidad
FACUA denuncia las cláusulas suelo ante las 17 comunidades autónomas y exige sanciones contundentes
FACUA Sevilla denuncia que los aparcamientos en la Alameda destruirán el espacio social conseguido
'Descuentos' que hinchan tu factura: FACUA destapa en su revista las trampas de las eléctricas
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio