FACUA informa

Boletín semanal número 230
24/03/2013

FACUA refuerza su delegación territorial en Extremadura con la ampliación de su grupo coordinador

FACUA Andalucía confía en que la Junta multará a los bancos por las cláusulas suelo

FACUA Andalucía publica una guía sobre envejecimiento activo

FACUA considera mezquino vincular las ayudas a trasplantes con el objetivo de déficit

FACUA Madrid entiende las razones para la huelga de Metro y pide respeto a los servicios mínimos

FACUA Huelva participa en el XVI Consejo Provincial de Medio Ambiente y Biodiversidad

FACUA denuncia las cláusulas suelo ante las 17 comunidades autónomas y exige sanciones contundentes

FACUA Sevilla denuncia que los aparcamientos en la Alameda destruirán el espacio social conseguido

'Descuentos' que hinchan tu factura: FACUA destapa en su revista las trampas de las eléctricas

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