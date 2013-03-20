FACUA Huelva participa en el XVI Consejo Provincial de Medio Ambiente y Biodiversidad
La asociación manifestó su interés porque la superficia considerada Lugar de Interés Comunitario alcance la calificación de Zona de Especial Conservación.
FACUA.org
Huelva-20/03/2013
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FACUA Huelva ha participado, en marzo, en el XVI Consejo Provincial de Medio Ambiente y Biodiversidad de la provincia.
En la misma, el Consejo ha aprobado por unanimidad trasladar a la regional los informes de la comisión de trabajo sobre las vedas y