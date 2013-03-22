FACUA refuerza su delegación territorial en Extremadura con la ampliación de su grupo coordinador
Más de veinte asociados de pleno derecho y adheridos de las dos provincias han manifestado su voluntad de colaborar en los nuevos proyectos en la comunidad.
FACUA.org
Extremadura-22/03/2013
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FACUA-Consumidores en Acción ha celebrado este jueves una reunión con asociados de pleno derecho y adheridos de Extremadura con el objetivo de reforzar su delegación territorial en la comunidad autónoma y ampliar su grupo coordinador.
La nueva coordinadora, que