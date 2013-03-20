Nuestras accionesLas autoridades de consumo deben asumir sus competencias

FACUA denuncia las cláusulas suelo ante las 17 comunidades autónomas y exige sanciones contundentes

Presenta denuncias contra BBVA, Cajasol Caixabank, Unicaja, Caja Rural del Sur y Banco Popular. Prepara acciones contra otras entidades.

FACUA.org
España-20/03/2013
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado las cláusulas suelo de las hipotecas ante las diecisiete comunidades autónomas.

La asociación exige sanciones proporcionales a las dimensiones de las irregularidades cometidas por la banca con esta cláusula abus

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