Nuestras accionesEl Gobierno no puede castigar a los ciudadanos con la excusa de la deuda

FACUA considera mezquino vincular las ayudas a trasplantes con el objetivo de déficit

Rechaza que un país líder en avances médicos tan importantes priorice los objetivos fiscales por encima de la salud de su población.

FACUA.org
España-20/03/2013
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FACUA-Consumidores en Acción considera mezquina la intención del Gobierno de cortar las ayudas a actividades relacionadas con la donación y trasplantes de órganos en aquellas comunidades autónomas que incumplan los objetivos de déficit o no se ajusten al

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