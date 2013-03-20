FACUA considera mezquino vincular las ayudas a trasplantes con el objetivo de déficit
Rechaza que un país líder en avances médicos tan importantes priorice los objetivos fiscales por encima de la salud de su población.
FACUA.org
España-20/03/2013
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