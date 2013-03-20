FACUA Madrid entiende las razones para la huelga de Metro y pide respeto a los servicios mínimos
La asociación comprende esta libre decisión de los empleados contra el aumento de sus jornadas y los recortes salariales impuestos por la empresa.
FACUA.org
Madrid-20/03/2013
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FACUA Madrid entiende los motivos para la huelga de Metro contra los recortes salariales y el aumento de las jornadas laborales y llama a las partes del conflicto a que se mantengan los servicios mínimos.
Para FACUA Madrid, resulta fundamental que los usuarios del Metro obtengan un