'Descuentos' que hinchan tu factura: FACUA destapa en su revista las trampas de las eléctricas
Los recibos pueden encarecerse hasta un 11%. Comerciales de las compañías ofrecen descuentos que no se ajustan a la realidad o están condicionados a la contratación de servicios adicionales.
FACUA.org
España-18/03/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción destapa en su revista Consumerismo las trampas de las ofertas de las compañías eléctricas. ‘Descuentos’ que hinchan tu factura, alerta la publicación en su reportaje de portada.
Y es que u