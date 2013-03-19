FACUA Sevilla denuncia que los aparcamientos en la Alameda destruirán el espacio social conseguido
Los futuros estacionamientos rotatorios en el centro histórico serían una agresión al modelo de movilidad sostenible de la ciudad.
FACUA.org
Sevilla-19/03/2013
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