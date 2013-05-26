FACUA informa
Boletín semanal número 239
26/05/2013
FACUA Jaén apoya un uso más accesible del ferrocarril como servicio público
El Gobierno venderá permisos de residencia a extranjeros ricos mientras hace irse a los sin papeles
La nueva ley de alquileres rebaja derechos a los inquilinos para favorecer a bancos y especuladores
FACUA Córdoba y el Colegio de Dentistas buscan proteger a los usuarios ante el intrusismo del sector
FACUA denuncia a Vodafone ante la AEPD por reclamar una deuda de 1.800 euros ya anulada en arbitraje
FACUA Andalucía desarrolla unas jornadas para el fomento del voluntariado
FACUA Málaga ofrece una conferencia sobre la posición del consumidor frente al sector eléctrico
FACUA Sevilla inicia el diálogo con los hospitales Macarena y Virgen del Rocío ante su fusión
FACUA participa en unas jornadas internacionales sobre transparencia y datos abiertos
FACUA Cádiz integrada en la comisión ejecutiva del Consejo Social de la ciudad de Jerez
FACUA Cádiz imparte un taller sobre la cláusula suelo
FACUA Córdoba reanuda los talleres para niños '1 Gota x 1 Vida'
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio