FACUA informa

Boletín semanal número 239
26/05/2013

FACUA Jaén apoya un uso más accesible del ferrocarril como servicio público

El Gobierno venderá permisos de residencia a extranjeros ricos mientras hace irse a los sin papeles

La nueva ley de alquileres rebaja derechos a los inquilinos para favorecer a bancos y especuladores

FACUA Córdoba y el Colegio de Dentistas buscan proteger a los usuarios ante el intrusismo del sector

FACUA denuncia a Vodafone ante la AEPD por reclamar una deuda de 1.800 euros ya anulada en arbitraje

FACUA Andalucía desarrolla unas jornadas para el fomento del voluntariado

FACUA Málaga ofrece una conferencia sobre la posición del consumidor frente al sector eléctrico

FACUA Sevilla inicia el diálogo con los hospitales Macarena y Virgen del Rocío ante su fusión

FACUA participa en unas jornadas internacionales sobre transparencia y datos abiertos

FACUA Cádiz integrada en la comisión ejecutiva del Consejo Social de la ciudad de Jerez

FACUA Cádiz imparte un taller sobre la cláusula suelo

FACUA Córdoba reanuda los talleres para niños '1 Gota x 1 Vida'

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