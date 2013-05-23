Nuestras accionesFacilita los datos de un usuario a empresas de cobro de morosos y lo incluye en Asnef

FACUA denuncia a Vodafone ante la AEPD por reclamar una deuda de 1.800 euros ya anulada en arbitraje

El usuario contrató una restricción de consumo de 85 euros pero recibió facturas hasta diez veces más elevadas.

FACUA.org
Huelva-23/05/2013
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Vodafone ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por reclamar a un usuario una falsa deuda de 1.882 euros que incluso había sido anulada en un arbitraje de consumo.

Pese a la existencia del laudo, que t

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