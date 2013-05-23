FACUA denuncia a Vodafone ante la AEPD por reclamar una deuda de 1.800 euros ya anulada en arbitraje
El usuario contrató una restricción de consumo de 85 euros pero recibió facturas hasta diez veces más elevadas.
FACUA.org
Huelva-23/05/2013
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"Vodafone me incluyó en un fichero de morosos pese a que se había determinado que no había deuda".
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Vodafone ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por reclamar a un usuario una falsa deuda de 1.882 euros que incluso había sido anulada en un arbitraje de consumo.
Pese a la existencia del laudo, que t