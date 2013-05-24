El Gobierno venderá permisos de residencia a extranjeros ricos mientras hace irse a los sin papeles
Niega el derecho a la sanidad a los que no logran un contrato laboral pero dará el permiso a los que compren inmuebles por más de 500.000 euros o compren deuda pública por más de 2 millones.
FACUA.org
España-24/05/2013
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El portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha tachado de «repugnante» que el Gobierno se dedique a «vender permisos de residencia» a los extranjeros que puedan hacer una inversión inmobiliaria por encima de los 500.00