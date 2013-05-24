Nuestras accionesEl Gobierno fomenta el alquiler como el empleo: facilitando que se echen personas a la calle

La nueva ley de alquileres rebaja derechos a los inquilinos para favorecer a bancos y especuladores

El proyecto de ley de fomento del mercado arrendatario tiene un nombre engañoso y contradictorio. Se aprueba en el Congreso con los votos del PP y el rechazo de casi toda la oposición.

FACUA.org
España-24/05/2013
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FACUA-Consumidores en Acción denuncia que la reforma de la legislación sobre alquileres, cuyo proyecto aprobó este jueves el Congreso con el rechazo de casi toda la oposición, minimiza los derechos de los inquilinos para favorecer a los especuladores y a las entidad

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