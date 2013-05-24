La nueva ley de alquileres rebaja derechos a los inquilinos para favorecer a bancos y especuladores
El proyecto de ley de fomento del mercado arrendatario tiene un nombre engañoso y contradictorio. Se aprueba en el Congreso con los votos del PP y el rechazo de casi toda la oposición.
FACUA.org
España-24/05/2013
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FACUA-Consumidores en Acción denuncia que la reforma de la legislación sobre alquileres, cuyo proyecto aprobó este jueves el Congreso con el rechazo de casi toda la oposición, minimiza los derechos de los inquilinos para favorecer a los especuladores y a las entidad