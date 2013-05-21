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FACUA participa en unas jornadas internacionales sobre transparencia y datos abiertos

El miembro del gabinete jurídico de la asociación Enrique Piñero expuso casos de opacidad de empresas y administraciones hacia los consumidores.

FACUA.org
Europa-21/05/2013
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FACUA-Consumidores en Acción ha participado en las jornadas Homer Project y Open Data: una oportunidad económica y social para la cuenca del Mediterráneo, celebradas este miércoles 15 de mayo en Sevilla.

Se trata de unas jornadas organizadas por la plat

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