FACUA participa en unas jornadas internacionales sobre transparencia y datos abiertos
El miembro del gabinete jurídico de la asociación Enrique Piñero expuso casos de opacidad de empresas y administraciones hacia los consumidores.
FACUA.org
Europa-21/05/2013
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FACUA-Consumidores en Acción ha participado en las jornadas Homer Project y Open Data: una oportunidad económica y social para la cuenca del Mediterráneo, celebradas este miércoles 15 de mayo en Sevilla.
Se trata de unas jornadas organizadas por la plat