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FACUA Córdoba reanuda los talleres para niños '1 Gota x 1 Vida'

Beneficiarán a 1.500 niños de la provincia que además recibirán un ejemplar del libro 'Plof, plof, plof y Goti nació', para concienciar a los más pequeños sobre el consumo responsable del agua.

FACUA.org
Córdoba-20/05/2013
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Francisco Martínez, presidente de FACUA Córdoba, María Luisa Ceballos, presidenta de la Diputación de Córdoba, y Salvador Fuentes, vicepresidente primero de Diputación, han firmado este lunes el nuevo con

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